Постановление правительства Астраханской области от 14 января 2022 года № 6-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 13.01.2022 и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 14.01.2022 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в пункте 20 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- абзац шестой изложить в новой редакции:

"Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые, торгово-развлекательные центры (комплексы), а также собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагается 5 и более объектов торговли непродовольственными товарами, обеспечить:";

- в абзацах седьмом, восьмом, одиннадцатом после слов "продовольственными товарами," дополнить словами "объектов розничной торговли непродовольственными товарами первой необходимости, аптек и аптечных пунктов,".

2. Постановление вступает в силу с 17.01.2022.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







