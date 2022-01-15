Крымская презентация Екатерины Великой

Потемкинские деревни

Говорят, что...

В 1787 году, во время Таврического вояжа Екатерины II, по указу князя Потемкина были выстроены "потемкинские деревни" (нарисованные дома и колокольни; мешки с песком вместо зерна; "счастливые" крестьяне).

...а как на самом деле

"Сюжета с декорациями вместо реальных деревень, конечно, не было, - рассказывает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Сюжеты эти в основном придумали немцы, которых не взяли в поездку. Но надо понимать, что у Екатерины во всех ее деяниях присутствовал театр. Не для того чтобы пустить пыль в глаза. Это была своего рода презентация будущего - ей хотелось показать, как здесь все будет. Или как может быть".

"Родина" № 3, 2017

Солдафон Аракчеев

Говорят, что...

Современники прозвали Алексея Андреевича Аракчеева "змеем", "людоедом" и бездушным солдафоном. И считали его воплощением злобы и жестокости.

...а как на самом деле:

Граф был аккуратен и трудолюбив. В своем селе Грузино Новгородской губернии проявил невероятные организаторские способности. В имении царил идеальный порядок, там бесплатно учили детей грамоте и лечили крестьян. Аракчеев составил и подал императору проект постепенной отмены крепостного права - по мнению историков, более прогрессивный, чем тот, что был осуществлен в 1861 году.

"Родина" № 2, 2016

Парад Панфиловцев

Говорят, что...

Политрук легендарной панфиловской дивизии Василий Клочков 7 ноября 1941 года участвовал в военном параде на Красной площади, с которого пошел в бой.

...а как на самом деле

7 ноября 1941 года 4-я рота политрука Клочкова разгромила штаб немецкого полка в деревне Жданово, в 120 км от Москвы, и захватила четверых "языков". Вечером комдив Иван Панфилов, приехавший в расположение части, поздравил бойцов с праздником.

"Родина" № 2, 2016

Запад-творец

Говорят, что...

Все современные технические достижения, которыми пользуются россияне, рождены на Западе.

...а как на самом деле

"Родина" рассказала о 20 российских изобретателях-самородках (на самом деле их в разы больше), вписавших свои имена и открытия в историю цивилизации. Благодаря россиянам мир узнал о телевизоре и видеомагнитофоне, гусеничном тракторе и зерноуборочном комбайне, цветной фотографии и электрическом трамвае, аппарате искусственного кровообращения и электросварке, рамочном улье и светомузыке...

"Родина" № 3, 2016