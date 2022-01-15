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15.01.2022,  
18:46
Текст:  Михаил Русин

Названо мегаоружие России для сдерживания США и НАТО

Одним из ответов на наращивание НАТО и США военной угрозы в отношении России может стать разработка таких вооружений, которыми не обладают западные страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире "Соловьев live". По его словам, подобное оружие у Запада появится еще не скоро, если вообще когда-нибудь появится.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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В качестве примера противодействия НАТО и США Константин Сивков назвал ускоренное принятие на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, серийное производство танков Т-14 "Армата", самолетов Су-57 и ракетных гиперзвуковых систем.

Кроме того он указал на необходимость доведение до логического завершения создания систем так называемого мегаоружия. К ним, в частности, можно отнести беспилотный подводный аппарат "Посейдон", который является мощной ядерной торпедой, а также межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". По словам эксперта, России следует активнее испытывать это вооружение и создавать мультимегатонные ядерные боевые части.

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НАТО
Фото: Министерство национальной обороны Польши / Ministerstwo Obrony Narodowej / http://www.mon.gov.pl
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