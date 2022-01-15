Названо мегаоружие России для сдерживания США и НАТО

Одним из ответов на наращивание НАТО и США военной угрозы в отношении России может стать разработка таких вооружений, которыми не обладают западные страны.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире "Соловьев live". По его словам, подобное оружие у Запада появится еще не скоро, если вообще когда-нибудь появится.

В качестве примера противодействия НАТО и США Константин Сивков назвал ускоренное принятие на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, серийное производство танков Т-14 "Армата", самолетов Су-57 и ракетных гиперзвуковых систем.

Кроме того он указал на необходимость доведение до логического завершения создания систем так называемого мегаоружия. К ним, в частности, можно отнести беспилотный подводный аппарат "Посейдон", который является мощной ядерной торпедой, а также межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". По словам эксперта, России следует активнее испытывать это вооружение и создавать мультимегатонные ядерные боевые части.