Первая в мире удачная торпедная атака: как потопили турецкий "Интибах"

Глубокой ночью 14 января 1878 года на рейде порта Батум катера русского Черноморского флота "Чесма" лейтенанта Измаила Зацаренного и "Синоп" лейтенанта Осипа Щешинского потопили турецкую паро-винтовую канонерку "Интибах".

После Крымской войны 1853-1856 годов Турция господствовала на Черном море: соотношение численности флотов было не в пользу России. Тогда, уже в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов, морской офицер капитан-лейтенант Степан Макаров (будущий адмирал) предложил для сокращения численного превосходства турков использовать техническое новшество - торпеды. Испытания самодвижущихся морских мин конструкции Уайтхеда под его руководством были проведены в бухтах Севастополя и дали хорошие результаты. В то время пусковая труба торпедного аппарата изготавливалась из дерева и размещалась под днищем парового катера. Дальность пуска была невелика: всего 100 метров, поэтому катер должен был подходить как можно ближе к судну противника. Носителем первых торпедных катеров выступил пароход "Великий князь Константин". С него для проведения атаки спускались на воду два катера. В декабре 1877 года пароход принял на борт оба судна и отправился к порту Батум.

В 6 милях от порта, "Константин" выгрузил катера "Сухум-кале" и "Чесма". Оказалось, что турки знали о приближении русского парохода: они усилили охранение и применили маскировку судов. В результате провести атаку скрытно не удалось. В спешке торпеда, наведенная на броненосец "Махмудие" и выпущенная с "Чесмы", попала в якорную цепь, переломилась и только потом взорвалась. При этом взрыв не достиг борта "Махмудие". А торпеда, выпущенная с "Сухум-кале", и вовсе прошла мимо и вылетела на берег.

По результатам этой пробной атаки в боевых условиях Макаров сделал определенные выводы. Месяц спустя военную экспедицию к порту Батум решили повторить. На сей раз "Великий князь Константин" кроме упомянутой "Чесмы" взял на борт катер "Синоп", который был оборудован подвесным торпедным аппаратом (в отличие от "Сухум-кале", где торпеда не умещалась под днищем и ее крепили на плотике).

Новую атаку удалось провести более скрытно, в ночной темноте и при сильном тумане. Идти в такой обстановке было очень опасно и турки, похоже, решили, что в такую ночь никто в портовую бухту не сунется. Использовав беспечность противника, капитаны катеров смогли подвести свои суда в зону гарантированного попадания в цель.

В своем рапорте капитан-лейтенант Макаров так описал произошедшее далее: "Катера приблизились, не будучи замечены, на тридцать или сорок сажен, пустили одновременно свои самодвижущиеся мины. Мина Зацаренного ударилась у грот-мачты, а мина Щешинского - немного правее. Обе взорвались одновременно. Слышен был сильный взрыв… Пароход лег на правую сторону и быстро пошел на дно с большей частью своего экипажа".

Как выяснилось позже, потопленное судно было канонерской лодкой "Интибах". Это был двухмачтовый винтовой пароход, вооруженный двумя 100-мм пушками и орудием калибра 57, с экипажем в 35 человек.

Таким образом, суда русского Черноморского флота провели первую удачную торпедную атаку в истории мирового военного судоходства. Примерно годом ранее англичане попытались торпедировать аргентинский корабль, но у них ничего не вышло: самодвижущаяся мина прошла мимо.

Степан Макаров на время стал звездой мировой прессы: об успехе русских писали много. Кроме того, он получил целый ворох поздравительных телеграмм.