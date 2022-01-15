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Погиб автор цикла "Властители рун", писатель-фантаст Дэйв Волвертон

Новости
    15.01.2022, 13:23
Текст:   Олег Усков

14 января на 65-м году жизни скончался американский писатель-фантаст Дэйв Волвертон, он же - Дэвид Фарланд. Дэйв был уважаемым и плодовитым автором, автором бестселлеров по версии NYT, за свои труды вознагражденным такими регалиями и номинациями, как, например, Премия Филиппа К. Дика и "Небьюла".

Волвертон погиб в результате несчастного случая, упав с лестницы и ударившись головой - у писателя был инсульт. Умер Дэйв рано утром, не выходя из комы. Об этом сообщил на Facebook его сын.

Волвертон родился в Орегоне в 1957-м. Писать начал в 80-х с коммерческой целью - участвуя, будучи студентом колледжа, в литконкурсах чтоб заработать на еду. Первый триумф случился уже в конце 80-х, когда Дэйв переработал свой призовой рассказ в роман, и дело пошло.

На счету Волвертона / Фарланда несколько циклов ("Золотая королева", "Властители рун", "Мышонок Чаровран"), участие в важных межавторских сериях ("Секретные материалы", "Вселенная Чужих и Хищника", плотная работа на "Звездных войнах"), множество рассказов. Произведения автора часто переводились на русский.

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