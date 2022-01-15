Двухмесячный ребенок пострадал в результате ДТП на Варшавском шоссе

Авария произошла в районе дома 179 по Варшавскому шоссе. Участниками аварии стали коммерческий автобус и такси. По предварительным данным пострадали девять человек, в том числе двухмесячный малыш. Об этом сообщает Telegram-канал ГИБДД Москвы.

По данным ведомства, авария произошла в субботу в 08:46 на Варшавском шоссе, в районе д. 179, стр. 1. Виновник аварии - водитель автомобиля "Хендэ" (такси). Как он объяснил, его занесло при опережении пассажирского автобуса (коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз"), не справившись с управлением, он произвел касательное столкновение с ним. Пострадали 9 человек, в том числе 2-месячный ребенок. На момент аварии младенец находился на руках у мамы и ударился о поручень.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по 3 полосам из четырех. Чтобы не попасть в пробку, водителей просят объезжать этот участок по другим дорогам.