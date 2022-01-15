На юго-западе Москвы в крупном ДТП пострадали пять человек

На юго-западе Москвы, на Варшавском шоссе, произошло крупное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Как сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале, в результате аварии пострадали 5 человек, в том числе ребенок.

В районе ДТП перекрыто движение по трем полосам в сторону Москвы. На месте работают сотрудники ГИБДД, медики. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу.

Между тем, по данным ТАСС, в аварии пострадали 12 человек, среди них двое детей. Информация уточняется.

Ранее "РГ" сообщала о ДТП в Лефортовском тоннеле с участием автомобиля ФСИН.