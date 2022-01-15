Суд в Москве решит вопрос с арестом еще трех хакеров из группировки REvil

Новости

Минцифры может предоставить операторам частоты для 5G бесплатно 14:43
Застреливший оператора Алек Болдуин передал свой телефон следователям 14:40
Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в Актюбинской области 14:35
Опрос: Россияне выразили уверенность в развитии удаленного формата работы 14:24
Американцев призвали носить респираторы 14:20
Turkish Airlines отменила ПЦР-тесты на всех внутренних рейсах 14:14
Карацев обыграл Маррея в финале теннисного турнире в Сиднее 14:12
Путин поручил доложить о мерах по ускоренному подключению сел к интернету 13:57
В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики 13:44
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов 13:38
Более 800 вузов и филиалов будут использовать сервис "Поступление в вуз онлайн" 13:32
Погиб автор цикла "Властители рун", писатель-фантаст Дэйв Волвертон 13:23
Умер актер из "Долгих проводов" Киры Муратовой Виктор Стрижов 12:50
Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах" 12:47
В МИД России подтвердили визит председателя ОБСЕ в Москву 12:43
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучший фильм и сериал 2021 года 12:40
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ 12:26
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу 12:20
В Москве выявлено 6555 новых случаев COVID-19 12:13
Умер оператор "Холодного лета пятьдесят третьего…" Борис Брожовский 12:13
Токаев поручил установить точное количество жертв массовых беспорядков 12:11
Лукашенко: Операция ОДКБ - эффективный механизм борьбы с цветными революциями 12:04
В Москве начали демонтировать новогодние уличные украшения 11:42
Минобороны Беларуси: Миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане 11:33
Двухмесячный ребенок пострадал в результате ДТП на Варшавском шоссе 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
15.01.2022 14:40
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве решит вопрос с арестом еще трех хакеров из группировки REvil

Текст: Иван Егоров
В Тверской суд Москвы в субботу, 15 января, поступило ходатайство следователя Следственного департамента МВД России об аресте еще троих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей.
Фото: пресс-служба Тверского районного суда Москвы Фото: пресс-служба Тверского районного суда Москвы
Фото: пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда, следствие просит избрать на два месяца - до 13 марта - меру пресечения в виде содержания под стражей Михаилу Головачуку, Артему Заецу и Руслану Хансвярову. Накануне Тверской суд отправил в СИЗО Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
ФСБ показала видео задержания группировки хакеров "REvil"

Перед этим Центр общественных связей ФСБ России сообщил о спецоперации в результате, который были задержаны 14 членов преступной группировки хакеров известной как REvil. Задержания и обыски, которые проводили сотрудники ФСБ совместно со следователями МВД, прошли в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, Лениградской и Липецкой областях.

Во время обысков у хакеров были изъяты наличные средства и криптовалюта в размере 426 млн рублей, 600 тысяч долларов США и 500 тысяч евро.

Как уточнили в ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия начались после того, как американские спецслужбы передали в Россию информацию о личности лидера хакеров. По данным ФСБ, в результате операции группировка хакеров в России была полностью ликвидирована, о чем были проинформированы американские коллеги.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы Правительство МВД Правительство ФСБ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область ЦФО Липецкая область Хакерские атаки

Главное сегодня

Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы
Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах"
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Посольство назвало вбросом заявления Псаки о "вторжении" РФ на Украину
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло
В суд можно зайти в режиме онлайн