Суд в Москве решит вопрос с арестом еще трех хакеров из группировки REvil

В Тверской суд Москвы в субботу, 15 января, поступило ходатайство следователя Следственного департамента МВД России об аресте еще троих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда, следствие просит избрать на два месяца - до 13 марта - меру пресечения в виде содержания под стражей Михаилу Головачуку, Артему Заецу и Руслану Хансвярову. Накануне Тверской суд отправил в СИЗО Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Перед этим Центр общественных связей ФСБ России сообщил о спецоперации в результате, который были задержаны 14 членов преступной группировки хакеров известной как REvil. Задержания и обыски, которые проводили сотрудники ФСБ совместно со следователями МВД, прошли в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, Лениградской и Липецкой областях.

Во время обысков у хакеров были изъяты наличные средства и криптовалюта в размере 426 млн рублей, 600 тысяч долларов США и 500 тысяч евро.

Как уточнили в ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия начались после того, как американские спецслужбы передали в Россию информацию о личности лидера хакеров. По данным ФСБ, в результате операции группировка хакеров в России была полностью ликвидирована, о чем были проинформированы американские коллеги.