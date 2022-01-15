Крымчан предупредили об ураганном ветре

Фронтальные разделы активного северо-атлантического циклона, проходящие через Крымский полуостров, в субботу 15 января вызовут сильнейший ветер, который может привести к обрыву линий электропередачи, ДТП, падению деревьев и рекламных щитов, а также шторму в морской акватории. Штромовое предупреждение распространило МЧС по Республике Крым.

- В горах Крыма ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра до 30-35 метров в секунду, сильная изморозь. - уточнили в МЧС.

В Крымском гидрометцентре уточняют, что в южных, центральных и восточных районах полуострова ожидаются очень сильные осадки, местами отложение мокрого снега, туман и гололед. На дорогах по-прежнему скользко - гололедица. Минимальная температура воздуха - до минус шести ниже ноля, максимальна - до плюс пяти.

В последующие двое суток ветер ослабеет, температура воздуха существенно не изменится.