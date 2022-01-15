Соцсеть Likee заявила, что начала исполнять закон "о приземлении"

Сингапурская соцсеть Likee, позволяющая создавать и отправлять короткие видео, начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России, говорится в заявлении компании.

"Как ответственная компания, работающая в России, Likee подчиняется требованиям Роскомнадзора и в настоящий момент выполняет процедуры, предусмотренные действующим законодательством. В приложении и на сайте появилась электронная форма для направления обращений граждан и организаций. Помимо этого, мы действительно установили один из рекомендуемых Роскомнадзором счетчиков посещаемости ресурса, MyTracker", - цитирует пресс-службу компании "Интерфакс".

Кроме того, сообщается, что в конце декабря Likee подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и в настоящий момент ожидает его подтверждения.

Likee стала первым иностранным сервисом, начавшим выполнять этот закон.

Роскомнадзор не смог предоставить комментарий. В специальном разделе сайта ведомства в настоящий момент нет информации о том, что кто-либо из IT-гигантов начал выполнять требования закона "о приземлении".