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15.01.2022 16:01
Рубрика: В мире

Студент устроил резню в университете Токио

Текст: Максим Макарычев

Несколько старшеклассников, сдававших вступительные экзамены в университете Токио, были ранены в субботу в результате нападения злоумышленника с применением ножа. По сообщению газеты Asahi, предполагаемый нападавший, 17-летний школьник, был арестован.

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Общественная телекомпания NHK уточнила, что три человека были ранены в субботу утром, когда другой студент напал на них с острым предметом. Все подростки собирались сдавать вступительный экзамен. Управление полиции Токио заявило, что не комментирует детали нападения в интересах следствия.

В эти выходные около полумиллиона старшеклассников по всей Японии сдают ежегодные вступительные экзамены в сотни учебных заведений по всей стране.

Между тем

Насильственные преступления чрезвычайно редки в Японии, но в 2021 году в стране произошло два резонансных преступления с применением холодного оружия. В октябре мужчина, одетый в костюм Джокера из фильма "Бэтмен", ранил более десяти человек в поезде в Токио, заставив пассажиров с криками бежать по проходам вагонов и вылезать из окон, чтобы спастись. Несколькими месяцами ранее еще один злоумышленник ранил нескольких человек в результате нападения с ножом в пригородном поезде Токио, напоминает Reuters.

В мире Восточная Азия Япония

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