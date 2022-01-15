Новости

Погиб автор цикла "Властители рун", писатель-фантаст Дэйв Волвертон 13:23
Звезда шоу "Холостячки" Клинт Арлис умер в 34 года 13:18
Умер оператор "Холодного лета пятьдесят третьего…" Борис Брожовский 12:13
НЛО и мутанты: телеканал History анонсировал январские премьеры 14.01.2022
В США снимут ремейк российского фильма "Дурак" Юрия Быкова 14.01.2022

Умер актер из "Долгих проводов" Киры Муратовой Виктор Стрижов

Новости
    15.01.2022, 12:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

13 января скончался актер, режиссер и театральный деятель, педагог Виктор Максимович Стрижов - секретарь обкома Колыбанов из "Поезда в далекий август", Балашов из "шпионской" картины 1960-го "Грозные ночи". Также внимательный зритель помнит актера по "Долгим проводам" Киры Муратовой.

Информация о кончине заслуженного артиста Украины появилась на портале "Кино-Театр.ру".

Виктор Стрижов родился 12 августа 1928 года в Москве. В 1951-м окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1962-м - Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе.

Работал в Молодежном театре Узбекистана, в Магаданском музыкальном и драматическом театре в 1951-1954-м, в 1956-1967-м - главный режиссер в Севастопольском драматическом театре, в Русском драматическом театре Узбекистана Стрижов трудился в 1968-1970 и 1973-1978 годах, в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова - в 1978-1987-м и, наконец, как режиссер - в Одесском русском драмтеатре с 1970 по 1973-й и после - с 1987-го.

Новости

Стало известно место похорон телеведущего Михаила Зеленского 14.01.2022
Светлана Немоляева рассказала о работе с Мягковым и Вознесенской 14.01.2022
"Кинопоиск" примет участие в создании фильма Гая Ричи с Джилленхолом 14.01.2022
Сериал "Квантовый скачок" получит сиквел 14.01.2022
⧣ утраты
Фото: скриншот из видео
Вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская умерла от COVID-19 14.01.2022
Умерла вдова Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская 14.01.2022
Вокалистка группы The Dixie Cups умерла после операции 14.01.2022
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Анны Герман" Евгений Федорченко 14.01.2022
Умер актер из "Уходя, оглянись…" Михаил Лобанов 13.01.2022
Режиссер Сурикова ответила на сообщения о своей госпитализации с COVID 13.01.2022
⧣ Украина
Фото: kinopoisk.ru
"Сваты" стали самым популярным телесериалом 2021 года в России 10.01.2022
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 10.01.2022
Актриса из "Сватов" не исключает продолжения сериала 08.01.2022