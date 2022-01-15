Умер актер из "Долгих проводов" Киры Муратовой Виктор Стрижов

13 января скончался актер, режиссер и театральный деятель, педагог Виктор Максимович Стрижов - секретарь обкома Колыбанов из "Поезда в далекий август", Балашов из "шпионской" картины 1960-го "Грозные ночи". Также внимательный зритель помнит актера по "Долгим проводам" Киры Муратовой.

Информация о кончине заслуженного артиста Украины появилась на портале "Кино-Театр.ру".

Виктор Стрижов родился 12 августа 1928 года в Москве. В 1951-м окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1962-м - Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе.

Работал в Молодежном театре Узбекистана, в Магаданском музыкальном и драматическом театре в 1951-1954-м, в 1956-1967-м - главный режиссер в Севастопольском драматическом театре, в Русском драматическом театре Узбекистана Стрижов трудился в 1968-1970 и 1973-1978 годах, в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова - в 1978-1987-м и, наконец, как режиссер - в Одесском русском драмтеатре с 1970 по 1973-й и после - с 1987-го.