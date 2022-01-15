Умер оператор "Холодного лета пятьдесят третьего…" Борис Брожовский

На 87-м году жизни скончался кинооператор Борис Брожовский, снявший, в том числе, легендарное "Холодное лето пятьдесят третьего…".

О кончине кинематографиста сообщила сегодня на Facebook его вдова, актриса Нина Попова. "Не стало моего мужа, замечательного человека, друга! Кинооператор, снявший более 40 фильмов. Тяжело очень", - написала женщина.

Борис Брожовский родился 26 июля 1935 года. В 1959-м окончил ВГИК. С 1960 года работал на "Мосфильме".

Свой первый фильм снял в 1967-м - это культовая в узких кругах научная фантастика с Андреем Мироновым "Таинственная стена". Следом - "Спорт, Спорт, Спорт" Элема Климова, "Конец Любавиных", "Возврата нет" с Дворжецким и Мордюковой, "Алмазы для Марии", где главную роль сыграла Нина Попова, "Комедия давно минувших дней", несколько выпусков сатирического киножурнала "Фитиль", советско-германский сериал "Николай Вавилов", другие. Последней работой Брожовского стала комедия с Леонидом Якубовичем и Любовью Полищук "Убить Карпа" в 2005-м.

За ленту "Холодное лето пятьдесят третьего…" в 1989 году Брожовский получил Государственную премию СССР. В 2001-м артист удостоен звания Заслуженный деятель искусств РФ.