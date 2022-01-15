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15.01.2022 00:08
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Происходящее в Казахстане имеет особое значение для трети россиян

Текст: Елена Яковлева

Большинство россиян - 74 процента - в той или иной степени следят за развитием событий в Казахстане. А для трети россиян они имеют особое значение.

Фото: vesti.ru
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- В той или иной степени интерес к ситуации в Казахстане проявляют 74 процента опрошенных, для трети происходящее имеет особое значение (34 процента). Каждый пятый опрошенный (22 процента) отметил, что события в Казахстане им неинтересны, - сказано в сообщении ВЦИОМ.

Из интересующимися казахстанскими событиями, 26 процентов характеризуют происходящее как бунт на фоне повышения цен на газ, 17 процентов - видят в них попытку госпереворота, для 10 процентов это безобразие и беспредел, для 8 - беспорядки и мародерство, для 7 - атака террористов, и еще для 7 - гражданская война.

Причины происходящего россияне предполагают в повышении цен на газ ( 25 процентов), выражении общественного мнения населения Казахстана (16 процентов), в протестах против бедности (13 процентов) и в воздействии внешних сил (12 процентов).

Палитра чувств, которые испытывают россияне, интересующиеся казахским кризисом, достаточно широка. Последние события в этой стране чаще вызывают страх, осуждение, разочарование, а также надежду, уважение и скепсис.

Общество Соцсфера Социология Массовые беспорядки в Казахстане

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