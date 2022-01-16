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Актер из "Кухни" Иван Рудаков умер в 43 года от последствий COVID

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    16.01.2022, 21:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российский актер кино и ТВ и музыкант Иван Рудаков скончался 16 января на 44-м году жизни. Об этом в Facebook только что рассказали родители артиста - режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах за упокой его души!", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого родители Ивана написали, что их сын находится в реанимации 57-й больнице в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ и без сознания. У Рудакова были проблемы с сердцем и легкими - последствия перенесенной летом коронавирусной инфекции.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года. Учился во ВГИКе на режиссерском факультете, затем на актерских курсах у Шиловского. Сниматься начал в нулевые, дебютировав ролью Влада Бойцова в "Попсе". На дальнейшем счету - более сорока фильмов и сериалов: "Ванечка", "Цыганочка с выходом", "Соната для Веры", "Алешкина любовь", "Мата Хари", "Комиссарша", "Ищейка", "Собачья работа", "Медиум", "Склифосовский", Стас "Поршень" Титов в "Кухне".

Был создателем и фронтменом рок-группы "7".

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