Постановление правительства Хабаровского края от 14 января 2022 года № 7-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) в пункте 31:

а) подпункт "а" после слова "клубов" дополнить словами ", библиотек, музеев";

б) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) работа детских игровых центров, комнат, аттракционов в закрытых помещениях осуществляется без проведения анимационных программ при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности.";

2) в пункте 32:

а) подпункт "б" признать утратившим силу;

б) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) проведение анимационных программ, представлений, конкурсов в торговых центрах и магазинах.";

в) абзац девятый признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 33 слова "подпунктами "а" - "в", "е" заменить словами "подпунктами "а" - "в", "е", "ж";

4) пункт 311 признать утратившим силу;

5) в приложении № 2:

а) в таблице 10:

- графу 3 пункта 22 изложить в следующей редакции: "ул. Аллея Труда, 8/3, пом. I";

- графу 2 пункта 27 изложить в следующей редакции: "Магазин КЕРАцентр";

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев







