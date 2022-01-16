Как в 1813 году завершилась первая Отечественная война России

"Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814". Фото: неизвестный художник с оригинала И. Ф. Югеля по рисунку У.-Л. Вольфа, 1815, Санкт-Петербург, Всероссийский музей Пушкина

Официальное выступление российского правителя в духе времени называлось "О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского".

"Да представят себе собрание с 20 царств и народов, под единое знамя соединенные, с какими властолюбивый, надменный победами, свирепый неприятель вошел в нашу землю. Полмиллиона пеших и конных воинов и около полторы тысячи пушек следовали за ним. С сим только огромным ополчением проницает он в самую средину России, распространяется, и начинает повсюду разливать огонь и опустошение. Но едва проходит шесть месяцев от вступления его в наши пределы и где он?", - говорится в манифесте.

Причина победы, по мнению российского императора, кроется в сплочении всех сословий и народов России.

"Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, только же пылающую любовь к отечеству, только любовью к Богу", - гласит документ.

Если измерять в цифрах, то они действительно немалые. Только ущерб от разорения и сожжения французами Москвы по данным историка Сергея Теплякова составил более 340 миллионов рублей серебром, Смоленской губернии - 74 миллиона рублей. Потери среди военных и гражданского населения России составили около 300 тысяч человек.

Изгнав неприятеля, командование российской армии оказалось перед дилеммой, что делать дальше.

Как пишет кандидат исторических наук Николай Копылов, ответственный за российскую дипломатию Карла Нессельроде считал, что Наполеон приложит все усилия для восстановления армии и взятия реванша у России.

"То есть нам грозила еще одна русско-французская война. Либо требовалось перенесение войны в Европу, где с помощью европейских армий и народов можно было бы разгромить Наполеона. Вот вам две альтернативы, и третьего не дано.... И учитывая опыт предыдущей войны с Францией, а страна уже была в известной мере истощена, неизвестно, чем бы этот реванш обернулся для нас, остановись мы у границы", - пишет ученый.

Кстати, в дальнейшем французский император за несколько месяцев смог сформировать новую армию, которая около двух лет успешно сражалась с Швецией, Пруссией, Австрией, Россией и Англией. Война завершилась только в 1814 году взятием Парижа.