Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы

Хосе Антонио Йепес Ортис, лидер мексиканской преступной группировки, воровавшей бензин из правительственных топливных резервуаров, приговорен к 60 годам тюремного заключения за похищение человека. Об этом сообщили власти штата Гуанахуато в центральной части Мексики.

Йепес Ортис, известный как "Эль Марро" ("Кувалда"), был одним из самых разыскиваемых преступников в Мексике. Его банда Санта-Роза входит в число трех самых крупных мексиканских криминальных синдикатов наряду с наркокартелями Синалоа и Халиско. Второго августа 2020 года Ортис был арестован после перестрелки с полицией, сообщает Associated Press. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал этот арест "важным делом".

Йепес Ортис является самым необычным среди лидеров крупнейших криминальных группировок в Мексике. Известен тем, что публиковал видео с эмоциональными призывами к своим последователям. На видеокадрах он плакал после задержания нескольких его сторонников и родственников. В другом видео он угрожал объединить усилия с картелем Синалоа для борьбы с Халиско

Санта-Роза была мощной и жестокой бандой, которая начинала с воровства топлива и ограблений поездов. "Кувалда" пытался создать сеть поддержки среди местных жителей, позволив им получить незначительную долю от грабежей. Когда меры государственной безопасности усложнили кражу топлива, Санта-Роза перешла к вымогательству денег у магазинов, автосалонов и других организаций.