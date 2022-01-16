Почему Петр I запретил судиться за оскорбления

В допетровской России знать (и не только она) постоянно подавала в суд на людей попроще за "бесчестье" - ложное обвинение во взятке, неправедное решение дела, поклеп, наконец, просто словесное оскорбление "непригожими словами". Например, назвал кто-то боярина "дураком" или намекнул на его не княжеское, "подлое" происхождение, тут же поступал в суд иск на обидчика. Суд приговаривал последнего к телесному наказанию, битью батогами или плетьми, денежному штрафу или же "выдавал головою" на усмотрение пострадавшего, который получал право решать самостоятельно, каким образом наказать осужденного.
Соборное Уложение: статьи о бесчестье
Система штрафов и наказаний за бесчестье была закреплена в Соборном Уложении 1649 г. В нем в первой же главе, прежде всего остального, защищалась честь Христа, девы Марии, Церкви. "Возложивший хулу" на Бога, Богородицу, честной крест, святых угодников приговаривался к смертной казни через сожжение1. Также пространство церковного храма наделялось своей сакральной честью, поэтому человек, "обесчестивший словом" другого человека во время церковной службы, нес двойное наказание: помимо оплаты за бесчестие пострадавшему он должен был месяц просидеть в тюрьме за "церковное бесчинство".
По той же схеме охранялась законом царская честь и честь царского двора во второй и третьей главах Соборного Уложения. Посягательство на здоровье и честь государя карались смертной казнью, а словесные оскорбления в присутствии монарха другому лицу - тюремным заключением, только уже не на месяц, а на полмесяца: "Буди кто при царском величестве в его государевом дворе..., не опасаючи чести царского величества, кого обесчестит словом, а тот кого он обесчестит, учнет на него государю бити челом о управе..., и по сыску за честь государева двора... посадити в тюрму на две недели..."
Далее по иерархической лестнице чинов вводились телесные наказания и тюремное заключение за оскорбление "думных людей" (то есть входивших в состав Боярской думы бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков). Остальные служилые люди получали только денежное возмещение за бесчестье. В церковной иерархии санов оговаривалась следующая система наказаний:
торговая казнь (публичное телесное наказание) и месяц тюрьмы полагались за бесчестье патриарха;
4 дня тюремного сиденья и битье батогами - за бесчестье митрополита;
3 дня тюрьмы и битье батогами за оскорбление архиепископа или епископа.
Остальные представители Церкви должны были довольствоваться лишь денежными компенсациями, причем размер штрафа уменьшался от 100 рублей за бесчестье архимандрита Троице-Сергиева монастыря до 6 рублей за бесчестье архимандрита простого провинциального монастыря.
Статьи Соборного Уложения 1649 г. о бесчестии во многом, повторяли положения Судебника 1550 г., кроме статьи о думных людях и статьи об "именитых людях". Под звание "именитых людей" попали лишь представители рода Строгановых, получившие это звание за огромные денежные пожертвования в царскую казну после Смуты. Строгановы получили право на двойной денежный штраф в случае оскорбления - 100 рублей. Остальные представители русского купечества, "гости" должны были довольствоваться штрафом в 50 рублей, члены гостиной сотни большой статьи - 20 рублей, средней статьи - 15 рублей, меньшей статьи - 10 рублей.
Еще одним новшеством XVII столетия, зафиксированным Соборным Уложением 1649 года, было введение иерархии не только пострадавших, но и оскорбляющих. Другими словами, теперь размер штрафа зависел не только от чина или сана того, кого обидели ложным обвинением или "непригожими словами", но и от социального статуса обидчика. Так, если вдруг кто-то из думных людей оскорбит патриарха, то его выдают патриарху головою; а если боярин, окольничий или думный человек обесчестит словом митрополита, то он платил ему 400 рублей, епископу полагалось за бесчестье уже 300 рублей, а епископу - 200 рублей. Если же более низшие служилые чины, а также иноземцы, совершали то же самое, то им уже полагалось телесное наказание батогами за оскорбление патриарха и тюремное заключение за обиду остальных представителей Церкви.
В свою очередь, если церковные иерархи бесчестили словом бояр, окольничих и думных людей, то они платили пострадавшему в виде компенсации сумму, равную его окладу. Эта система соотношения чинов и санов оскорбленных и оскорбивших охватывала все социальные слои, постепенно снижая сумму штрафа или ужесточая телесные наказания.
Особо оговаривалось нанесение словесного оскорбления женщинам и детям: "А буди кто ни буди обесчестит непригожим словом жену или дочь-девку, или сына неверстанного, какова чина ни буди, ...по суду и по сыску правити за их бесчестья: жене против мужия окладу вдвое, дочери-девке против отцова окладу вчетверо"[2].
В целом бесчестье в качестве основного обвинения или дополнительного, сопутствовавшего рукоприкладству, поклепу и прочему, фигурировало в 46 статьях Соборного Уложения, что свидетельствует о широком распространении исков в бесчестии и большом числе судебных дел, связанных с этим обвинением. Люди могли увидеть бесчестье в самых разных ситуациях. Например, в 1638 г. боярин Ф.И. Шереметев захотел подать в приказ документ-"память", а дьяк Василий Прокофьев по какой-то причине эту память не принял. Тогда боярин подал иск в бесчестии, и дьяка посадили в тюрьму.
Возможно, дьяк не принял память на законном основании, но боярину это не понравилось, и его родовая и сословная гордость взыграла. И подобных ситуаций было столь же много, как и ситуаций с местническими спорами, связанными с ущемлением чести рода и личной чести.
Семнадцать статей от царя
К началу XVIII столетия число судебных дел по бесчестию, вероятно, чрезвычайно возросло еще и потому, что местничество (распределение должностей по знатности рода) было отменено указом 1682 г. У знати оставалось теперь только право подавать иски в бесчестье. Возможно, именно это и вызвало указ Петра I, запрещавший подавать такие иски. Приводим копию указа 1700 года, обнаруженную нами в Российском государственном архиве древних актов:
"По его царского величества указу и по боярским приговорам... в прошлом 1700 году маия... дня повелено от бесчестья отказывать, а о каких статьях, о том значит при сем:
1-е. - вольно тебе лает.
2.- называл шпынком, дураком.
3. - ис под печки тебя вытащили.
4. - не Воротынской де ты.
5 - сынишком боярским.
6. - мартынишком и мартинишком.
7.- черти тебе сказывают.
8. - трусом и к...
9. - отец твой лаптем щи хлебал и отец твой лапотник.
10. - сулил сыромятную кожу да еловые сапоги.
11. - подговорником и злодеем.
12. - пади таких де в допросе спрашивают.
13. - что наврешь, то очищу.
14. - вчорась было меня на площади удавил.
15. - разорены де мы от тебя.
16. - мучил де ты меня.
17. - приезжаешь де ты на чужую землю грабителем.
А о таких людех, кто о таких станет бить челом, велено помянутым указом взять у них об окладе скаски за руками с подкреплением, и доправить на них с тех исков великаго государя пошлинные денги вдвое за то, что они, исцы, бьют челом на них, ответчиков, приличая те слова за бесчестье приметками своими, и чтоб в таких словах к ним подобным о том вперед бит челом великому государю им, челобитчикам, было не повадно.
Подлинно за пометою дьяка Дементья Послуживцова, докладывано июля 16 дни 1700"3.
Указ замечателен сразу по нескольким причинам. Во-первых, он показывает, насколько российская судебная система была завалена исками о бесчестье, поданными по самым пустяковым поводам. Во-вторых, набор примеров "оскорблений", которым будет отказано в качестве исковых, наверняка был сделан самим царем, любившим вникать в подобные дела самостоятельно, либо по его указанию. В связи с этим особенно интересно, какие именно "непригожие слова" посчитал Петр Великий и его сподвижники не оскорбительными и не дающими права подавать иски.
На первом месте стоит типичное выражение - "вольно тебе лаять". Как известно, "лаем" в средневековой России называли брань, сквернословие в адрес кого-либо. Эта статья направлена на исключение ругани из арсенала исков.
На втором месте самое распространенное ругательное слово - "дурак", но в паре с ним упомянуто малоизвестное сегодня обзывание - "шпынок", калька с польского языка, синоним слова "вор".
Далее следуют выражения, явно намекающие на низкое происхождение того, кому они адресованы: "Из-под печки тебя вытащили" и "не Воротынской де ты". Последний пример явно взят из конкретного судебного дела, поскольку фамилия князей Воротынских не была общепринятым стандартом княжеской чести, как, к примеру, было с фамилией князя Пожарского, вошедшей даже в сборник пословиц XVII столетия: "По милости по царской и сам себе Пожарской"4.
Далее в указе были перечислены типичные и часто употребляемые в разговорной речи бранные обороты, типа "лаптем щи хлебал" и тому подобное. А завершали указ обвинения, связанные с некими действиями или угрозами, - чуть было не удавил, мучил, разорил. Последняя статья касалась иностранцев, которые, по-видимому, включились в традицию сутяжничества.
"Знатное дворянство по годности считать..."
Деятельность Петра Великого по реформированию русского общественного менталитета включала и борьбу с пережитками местничества в "Табели о рангах" 1722 г. Попытки превратить чванливых родовитых бояр в "сынов Отечества", честно и самоотверженно работающих на "общую всенародную пользу" и "общее благо", предпринимались монархом постоянно на всем протяжении его правления. Да и свою собственную деятельность, как известно, он оформлял как закономерное и заслуженное истинным трудом продвижение по службе "бомбардира" и "капитана" Петра Михайлова.
Когда была введена "Табель о рангах", в которой службу всем без исключения следовало начинать с низших чинов, Сенат в 1724 г. запросил у императора разъяснений, а кого же считать в этой новой системе "знатным дворянством": "кто более 100 дворов имеют" или по рангам?"
Замечательны слова, которыми ответил на этот запрос Петр: "Знатное дворянство по годности считать", то есть по годности к служению Отечеству5.
Эта емкая формулировка говорит сама за себя: императора раздражали "тунеядцы и нахалы", требующие сверхмерного почитания. Об этом говорилось и в "Табели о рангах": "Кто выше своего ранга будет почести себе требовать, или сам место возьмет, выше данного ему ранга; тому за каждый случай платить штрафу два месяца жалования..., дабы тем охоту подать к службе, и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать"6.
Именно в русле подобной политики и следует воспринимать и интерпретировать петровский указ об отказе в бесчестьи 1700 года. Впрочем, хотя тяжбы попали под запрет, бюрократия во все времена была неистребима, и решать дела еще долго продолжали по-прежнему, как было учреждено в Соборном Уложении 1649 г. (этот свод законов действовал в Российской империи до начала XIX в.), то есть денежным штрафом, который зависел от социального положения и того, кто оскорбил и самого оскорбленного.
* Синоним слова "вор".
1. Соборное Уложение 1649 года. М., 1961. С. 71.
2. Российское законодательство X-XX веков. Акты Земских соборов. М., 1985. Т. 3. С. 112.
3. РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. N 129. Л. 116-116 об.
4. РГАДА. Ф. 181. Оп. 1. N 250.
5. Павлов-Сильванский Н. Государевы служилые люди. Происхождение русского дворянства. СПб., 1898. С.261.
6. Памятники русского права. М., 1961. Вып. 8. Законодательные акты Петра I. С. 185.