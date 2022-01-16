Почему живы "страшилки" о кровавых подвалах Невьянской башни

Экскурсовод кивнула: "Попробуем?.." И я, размахнувшись, что было сил ударил молотом по пресс-форме, зажатой в тиски. На матрице заблестела монетка с изображением Невьянской наклонной башни. Как просто!

И как после этого не уверовать в один из самых стойких мифов земли уральской...

Олигархи и ревизоры

Невьянская наклонная башня - не падающая, как в итальянской Пизе, а именно наклонная - один из символов Свердловской области. Вот уже третье столетие она упорно оберегает тайны своих хозяев Демидовых - клана олигархов Российской империи, промышленников, заводоставцев. Властные, рукастые, не брезговавшие любой черновой работой, они, оказавшись на землях, богатых медью, железной рудой, "магнит-камнем", златом-серебром, иными полезными ископаемыми, не упустили шанса: воздвигли в уральской тайге и на Алтае 56 металлургических производств, собрав вокруг себя тысячи беглых и выкупленных "работных людей".

Эпоха Демидовых: всемирно прославленный металл марки "Старый соболь", дворянский титул, родовой герб...

А параллельно, как водится, - армия завистников, забросавших "подмётными письмами" Берг-коллегию и царей-императоров. В Невьянск - столицу вотчины Демидовых - спешили проверяющие и перепроверяющие, летели рапорта-депеши. Их опережали фантастические слухи. И главный из них - в глубоких и разветвленных подвалах Невьянской башни действует тайный "монетный двор", который Демидовы создали на потребу собственной гордыне.

Мало кто задавался вопросом: а зачем?

Так реагировали художники на миф о затоплении невьянских подвалов.

Прямые вопросы

И действительно, зачем, имея в своем арсенале медные промыслы, осуществляя перевозку с Алтая золота и серебра, добытого в Колыванских рудниках, заниматься "побочным" бизнесом? Во имя чего, получая огромные доходы от основных производств, рисковать репутацией? И свободой - "портачи-фальшивомонетчики", подрывавшие экономические устои государства, карались жестоко, с конфискацией всего нажитого. По утверждению историков, и прежде всего ярого государственника, "антидемидовца" Василия Татищева, заводчикам было не занимать тщеславия, хватки, азарта наживы. Но ведь и разума - тоже.

Неужто так неукротим соблазн переплюнуть чиновных людей, приближенных к царскому трону? И так велика вера в извечное на Руси "авось пронесет?"

Столичные сыщики рыскали в Невьянске с неимоверным усердием. Тщетно! След "портачей" пропал-затерялся, как ни бывало. Но как объяснить пустую трату ревизорского времени и государственных средств? Вот тогда и разнеслось по свету чудовищное: дабы скрыть чеканку денег, изверги Демидовы затопили в подвалах Невьянской башни орудия производства.

И закованных в кандалы каторжан и крепостных людей!

Подземный цех по производству фальшивых монет. Музейная реконструкция в Невьянской башне.

Художественные ответы

Искусство - чуткий барометр общественных настроений. Пока слух гулял по миру, дотошные исследователи торили свои подземные тропы к истине, а художники рисовали картины с холодящими кровь ужасами невьянских застенков. Да что художники, не прошли мимо именитые литераторы Е. Федоров, В. Немирович-Данченко, В. Шишонко, А. Толстой. Сюжеты затопления башни стали ключевыми в фильме "Пётр Первый", снятом в 1937-1938 годах на "Ленфильме", в киноэпопее "Демидовы" Ярополка Лапшина...

Впрочем, далеко не все безоговорочно принимали слух на веру. Знаток уральской старины П. Бажов, рецензируя роман Е. Федорова "Демидовы", писал в 1945 году:

"Вообще этой ходовой легенде я не верю именно потому, что не могу представить себе это дело практически. Вариант затопляемого подземного тупика невозможен, не выдержит никакое сооружение. Вариант "было да водой смыло", то есть проходной воды с крутым падением ниже подземелья и незаметным выходом в Нейву, тоже невероятен: требует работ и креплений объема чуть не линии московского метро. Да и первые Демидовы ... были ... людьми деловыми, которые нашли бы выход попроще и без риска оставить улики".

Но редкие здравые голоса заглушались хором ученых и краеведов. И вот уже сам наклон Невьянской башни предстал доказательством ее затопления: искусственно спровоцированный потоп деформировал фундамент и сместил наклон башни по отношению к вертикальной оси строения...

И снова мало кто задался вопросом: а возможно ли это устроить технически?

По версии Д. Виргулеса, это матрица поддельных монет якобы из демидовских подвалов.

Крен в сторону истины

Невьянская башня стоит хоть и впритык к реке Нейве, но на возвышенности. Без мощных насосов, утверждают специалисты, не справиться с одномоментной перекачкой вверх значительных объемов воды. Однако таких механизмов в эпоху Демидовых не существовало. Исследователи разделились на два лагеря: первые относят наклон башни к филигранной задумке архитектора, вторые считают заурядными ошибками в расчетах и строительстве. Возводился комплекс на кромке береговой линии пруда. Когда сложная конструкция стала многотонно опираться на землю, грунт под фундаментом дал усадку, образовался крен. Первый ярус башни, показали замеры, почти на два метра отклонился от вертикальной оси. Что делать? Как не осрамиться?

Выход из критического положения строители увидели в создании крена в противоположную сторону. Так, удерживая центр тяжести, строение обрело саблевидный профиль и на века замерло в почтительном поклоне перед Спасо-Преображенским храмом.

Комплекс башни, вобравшей в себя колокольню, оснащенную курантами с музыкальным боем, сторожевой наблюдательный пост, потаенную звуковую комнату, контору казначейства, заводского архива, пробирного горна (лаборатории) и даже тюрьму-пыточную для беглых каторжан и нерадивых крепостных людей, прославил уральских зодчих. А вот их имена, отнюдь не мифические, канули в Лету...

Новые тайны подземелий

Минули столетия. Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года башню включили в список исторических памятников государственного значения. Из подземелий, наконец, откачали грунтовые воды, и в потаенных закоулках обнаружились... следы обитания людей: предметы быта, цепи, прикованные к стенам, кандалы, фрагменты нар и даже (удостоверили судмедэксперты) костные останки. Из дымоходов башни соскоблили сажу, а в ней - частицы серебра, которые, принимая во внимание особенности технологии обработки этого металла, могли там появиться лишь в результате применения плавильных печей.

А совсем недавно житель недалекого от Невьянска рабочего поселка Малышева Д. Виргулес явил свету семейную реликвию - матрицу поддельных монет, чеканеных якобы в демидовском подполье.

Хотите - верьте...

Фото: из фондов Невьянского историко-краеведческого музея