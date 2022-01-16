В Ульяновске женщина перевела мошеннику деньги, обманув сотрудника банка

Жительница Ульяновска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Аферисты действовали по отработанной схеме. На телефон женщины позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Лжесотрудник сообщил, что с ее счетом неизвестными злоумышленниками якобы производятся какие-то подозрительные операции.

"Потерпевшая, следуя инструкции мошенника, направилась в банк, чтобы перевести на "безопасный счет" накопленные денежные средства в сумме 1 миллиона рублей. Специалист по обслуживанию клиентов стал отговаривать женщину от осуществления перевода, подозревая, что счет принадлежит мошенникам", - говорится в сообщении.

Однако звонивший был настолько убедителен, что потерпевшая была уверена в правильности своих действий. Он решила схитрить и обманула настоящего специалиста банка, сообщив, что переводит деньги якобы своему племяннику.

Когда сбережения перечислили на указанный счет, потерпевшая попыталась связаться со злоумышленниками, но трубку никто не взял.

Несмотря на предупреждения настоящего работника банка, женщина перевела аферистам все накопленные деньги.

В связи с этим полицейские еще раз призывают граждан к бдительности.

"Не сообщайте никому реквизиты ваших карт, не переходите по ссылкам в сообщениях. Помните, что сотрудники банков никогда не запросят по телефону конфиденциальные сведения, не предложат совершать какие-то манипуляции с онлайн-банкингом и не попросят установить какие-либо программы или оформить кредит. Если звонящий вам человек поступает именно так - это 100% мошенник", - разъясняет пресс-служба регионального УМВД.