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16.01.2022 14:13
Рубрика: Происшествия

Видео: В Новосибирске загорелась цистерна с бензином

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В Октябрьском районе города Новосибирска загорелась цистерна с бензином.

Прокуратура начала проверку ресторана, где в результате пожара погиб повар

- Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Рядом с горящей емкостью находятся станция технического обслуживания и частный дом. Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания.

Ранг сложности тушения пожара был повышен до второго. По данным спасателей, ситуация осложнялась тем, что из поврежденной емкости произошел розлив бензина.

Однако спустя 38 минут огонь удалось локализовать. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Его причины пока выясняются.

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