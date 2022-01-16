В Новгородской области сообщили о нападении волков на людей

Прокуратура Новгородской области инициировала проверку по фактам нападения волков на людей и домашних животных в ряде населенных пунктов региона. В ведомстве намерены установить, как соблюдается законодательство в плане сохранения охотничьих ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Факты нападения серых хищников на домашних животных установлены в Старорусском и Хвойнинском районах. При этом в последнем муниципалитете волк напал и на человека. Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали. Как считают специалисты, одна из главных причин, по которой серые хищники заходят в населенные пункты - нынешние сложные погодные условия.

По выявленным нарушениям ведомство примет меры прокурорского реагирования.