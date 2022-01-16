Россия потеснила США на рынке вооружений

Российское оружие демонстрирует серьезные успехи как в плане качества, так и по уровню технологий. Особенно впечатляют прорывы оборонного комплекса РФ в истребительной авиации и зенитных комплексах. Одновременно с растущим интересам к российским самолетам и системам ПВО спрос на аналогичную продукцию США падает, пишет Rai Al Youm.

Нежелание заказчиков покупать американские истребители вызвано не только их техническим несовершенством, но и достойными конкурентами из других стран. Российские Су-35 и Су-75 имеют явное превосходство над F-35. К тому же возросшие возможности зенитных систем РФ и КНР произвели революцию в контроле над воздушным пространством и покончили с гегемонией США в военной сфере - по крайней мере, на время.

Для создания истребителя нового поколения Соединенным Штатам понадобится как минимум 20 лет и сотни миллиардов долларов, в то время как Россия за гораздо меньшие сроки и средства способна обновить свой ракетный арсенал, чтобы противостоять ему. Турция - первая страна НАТО, приобретшая российские комплексы ПВО С-400, что вызвало скандал в альянсе. Тем временем в самой РФ заступили на боевое дежурство зенитные системы следующего поколения, С-500 и С-550.