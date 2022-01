Умер исполнитель одной из самых известных песен о любви Фред Пэррис

Скончался американский музыкант Фред Пэррис, помимо прочего - автор песни In the Still of the Night (она же - In the Still of the Nite). Трек был выпущен впервые в 56-м группой Пэрриса The Five Satins, далее неоднократно врывался в чарты (практически с каждым переизданием), и со временем был признан одной из самых известных песен о любви. А также верстовой композицией для ду-уопа, вокального направления в ритм-н-блюзе с характерным минималистичным музыкальным сопровождением.

Композиция внесена в массу разного рода почетных итоговых списков, вроде "500 величайших песен в истории". И вы ее, кстати, можете слышать в "Ирландце" Скорсезе. А до того - в "Грязных танцах".

Пэррис отошел в возрасте 85 лет. Причиной названа некая непродолжительная болезнь - не уточнено, какая именно. Некролог опубликован на официальных аккаунтах The Five Satins.

Пэррис вырос в Коннектикуте и написал текст In the Still of the Night, когда служил в армии - стоя в карауле. In the Still of the Night - единственная песня в истории музыки, которая трижды попадала в "горячую сотню" Billboard в разное время, но в одном и том же исполнении.

The Five Satins собрались в 1954-м и существуют до сих пор.