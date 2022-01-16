Умер культовый французский режиссер Жан-Жак Бенекс

13 января в Париже в возрасте 75 лет умер Жан-Жак Бенекс, французский режиссер, сценарист и продюсер, стоявший у истоков сinéma du look, или необарокко (Бессон и Каракас оттуда же).

Бенекс - постановщик "Дивы" с Пиньоном и Моро, "Луны в сточной канаве" с Депардье и Кински, эротической драмы с Беатрис Даль "Тридцать семь и два по утра", черной комедии "Приключения трупа" и так далее. Результат - номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и премия "Сезар" (+ почти десяток номинаций на нее).

Как передает France Bleu, со ссылкой на семью кинематографиста, причиной его смерти стала некая продолжительная болезнь.