Ушел из жизни известный осетинский режиссер Чермен Кочиев

Накануне своего 50-летия ушел из жизни известный осетинский режиссер, заслуженный деятель искусств РСО-Алания Чермен Кочиев. Информация об это размещена на сайте Северо-Осетинского театра оперы и балета, на сцене которого были поставлены его спектакли.

"Глубоко творческая и увлеченная натура, очень артистичный от природы, невероятно работоспособный и бесконечно преданный театру, открытый, доброжелательный и добрый - таким пришел Чермен Кочиев в наш театр после окончания Владикавказского училища искусств, - говорится в некрологе. - Настоящий профессионал своего дела, ответственный и надежный сотрудник, любознательный и интересный собеседник, человек с большим чувством юмора и просто любимец театра - таким останется Чермен Кочиев в нашей памяти и в памяти всех, кто его знал, кому довелось с ним работать и уход которого стал для театра невосполнимой потерей".

После окончания факультета искусств СОГУ им. К. Хетагурова и факультета музыкального театра ГИТИСа Чермен Кочиев вернулся в театр уже режиссером. Первой его работой в 2004 г. стала опера "Служанка-госпожа" Перголези. Затем последовали оперы "Тайный брак", "Снежная королева", "Сельская честь", "Фауст", "Колокольчик" и другие.

Чермен Кочиев многие годы был ведущим режиссером многих оперных спектаклей театра, а также режиссером-постановщиком концертных программ театра.