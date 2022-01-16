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Вышел русский трейлер жесткого люксембургского триллера "Хинтерленд"

Новости
    16.01.2022, 13:08
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Про:взгляд Фото: youtube.com/ Про:взгляд
Фото: youtube.com/ Про:взгляд

На YouTube был представлен русский трейлер (18+) мрачного детективного триллера "Хинтерленд: город грехов" (Hinterland) - ленты совместного производства кинематографистов Люксембурга и Австрии.

Постановщик и соавтор сценария картины - лауреат премии "Оскар" (за "Фальшивомонетчиков" 2006-го) Штефан Рузовицки.

Действие фильма развернуто в Вене 1920-го: на город обрушивается серия загадочных жестоких убийств, которые расследует суровый детектив-одиночка Петер Перг (Муратан Муслу, "Кровавый ледник", сериал "Варвары", над которым также работал Рузовицки).

"Следуя за мистически неуловимым серийным убийцей, он узнает в жертвах своих бывших сослуживцев. Кто этот безумец и какие демоны им движут?", - энигматично интересуется синопсис.

Российский прокат - с 3 февраля.

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