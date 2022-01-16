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Вышел трейлер триллера "Другое имя" со Светланой Ходченковой

Новости
    16.01.2022, 11:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован трейлер российско-болгарского психологического триллера "Другое имя" со Светланой Ходченковой в главной роли. Ходченкова, так же впервые выступившая на проекте в роли продюсера, сыграла женщину Лизу, которая живет в мире "премиум класса": её дни протекают в бесцветных интерьерах загородного дома, где нет детей, но есть элегантные борзые собаки.

Однако "холодное спокойствие, присущее Лизе, методично подтачивает темная тайна прошлого, тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар" - это синопсис.

Мужа героини Ходченковой сыграл Якоб Даль ("Милый Ханс, дорогой Петр", сериал "Тьма"). В других ролях - Анастасия Цой ("Пьяная фирма"), Катя Федина ("ППЧМЗ"), Татьяна Ратникова ("Инсомния"), Александра Кроткова ("Ненастье"), Ирина Прокудина ("Глухарь"), Полина Кутепова и Александра Черкасова-Служитель. Соавтор сценария и постановщик - Вета Гераськина.

В кино - с 3 февраля.

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