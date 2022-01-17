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Актриса из "Клона" Франсуаза Фортон умерла от рака

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    17.01.2022, 12:32
Текст:   Олег Усков

Бразильская актриса Франсуаза Фортон, известная в России по роли Симоне в популярнейшей теленовелле "Клон", скончалась в госпитале в Рио-де-Жанейро 16 января на 65-м году жизни.

Как передает g1, причиной смерти артистки стал рак - болезнь начала атаковать Фортон в область таза, в шейке матки, далее распространившись на легкие.

Фортон родилась в 1957-м в Рио. Ее отец был французом, мать - бразильянка. Карьеру начала еще подростком - в 69-м. На дальнейшем счету - порядка полусотни "мыльных опер" и кинокартины. В том числе - "Время любить", "Обещание любви", ремейк "Богатые тоже плачут", "Мутанты", комедия "Секс и негры", "Опасные индюшки", "Вопль".

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