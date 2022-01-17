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Рубрика: В мире

Депутат Бундестага: Без РФ гарантировать безопасность в Европе невозможно

Текст: Юрий Когалов
Переговоры между Россией, США и НАТО о гарантиях безопасности не могут дать быстрого результата, но сам диалог крайне важен, поскольку без России гарантировать безопасность в Европе невозможно. Об этом в интервью "Известиям" заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

"Подобные контакты крайне важны, потому что безопасность возможна только при условии заинтересованности в ней всех сторон", - отметил парламентарий. "Результаты переговоров сложные. У меня не было ожиданий о впечатляющем успехе и достижении сторонами согласия по всем пунктам. Это не работает так быстро. Мы считаем такие форматы крайне важными и поддерживаем каждого из партнеров по диалогу", - заявил Штегнер.

Фото: JACQUES COLLET / BELGA / AFP
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По его словам, само начало переговоров "дает надежду на продвижение вперед в области безопасности в Европе". "Без России гарантировать безопасность в Европе невозможно", - подчеркнул немецкий депутат.

Касаясь ситуации на Украине, Штегнер раскритиковал поставки оружия в эту страну. "Дополнительные поставки оружия - это не вклад в миротворчество. Не угрозы или публичные оскорбления, а дипломатические усилия - это способ двигаться вперед", - отметил парламентарий.

В мире Европа Германия Россия и НАТО

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