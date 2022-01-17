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17.01.2022 00:39
Рубрика: В мире

Движение судов в Босфорском проливе нормализовалось

Движение в Босфорском проливе, остановленное из-за поломки сухогруза, возобновилось. Решить проблему помогла береговая охрана. Сейчас судно находится в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере, пишет РИА Новости.

Сухогруз направлялся в Румынию. Двигатели вышли из строя в районе моста Султана Селима Явуза.

Напомним, Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным, является самым узким межконтинентальным проливом в мире. Его длина около 30 километров, максимальная ширина - 3700 метров, минимальная - 700 метров. А глубина - от 33 до 80 метров.

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