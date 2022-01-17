Фотокорреспондент "Комсомольской правды" прошел по следам Курильской экспедиции 1946 года

24 мая 1946 года из владивостокской бухты Золотой Рог отправилась на Курилы группа специалистов Академии наук СССР и Общества изучения Амурского края - экономисты, биологи, географы, геологи, этнографы. Всего девять месяцев назад далекие острова были отвоеваны у Японии. И, конечно, оставались белым пятном для советской науки. Членам Первой Курильской экспедиции 1946 года предстояло исследовать вулканы и термальные источники, собрать образцы горных пород и реликтовых растений, составить отчеты, нарисовать карты, дать прогноз по развитию островов на ближайшее будущее и перспективу...

Курильский пейзаж не спутаешь ни с чем. Фото: Владимир Веленгурин

Чудом сохранились сотни фотографии той полузабытой экспедиции ("Родина" подробно рассказывала о ней, №5, 2021). А 75 лет спустя на необитаемые острова Курильской гряды отправилась экспедиция Русского географического общества "Восточный бастион - Курильская гряда".

Прекрасный повод вспомнить об ученых-первопроходцах и увидеть работу их потомков!

Вместе с пресс-туром РГО и Экспедиционным центром Министерства обороны на островах Уруп и Черные братья побывал корреспондент "КП" Владимир Веленгурин.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

Чудом сохранились 1883 кадра фотографа экспедиции Ивана Квача. Потому и глядим мы сегодня на Курилы глазами неравнодушных, влюбленных в свое дело ученых. Таких, как эконом-географ Ефим Терешенков - сын белорусского батрака, солдат, прошедший всю Первую мировую войну, а потом Гражданскую на Дальнем Востоке, учитель, краевед, писатель. Это он пробует на ощупь воду кипящего курильского озера.

Острова открытий

Первым делом около 30 ученых из ведущих институтов России высадились на Итурупе - в сопровождении военных, которые поддерживали экспедицию и обеспечивали ее безопасность. Несколько дней ожидания - и погода улыбнулась: летим вертолетом на Уруп. Сверху не такой уж он и необитаемый. Виден маяк, контуры брошенного аэродрома, деревянные развалины домов, тропинки. И, представьте, легковой автомобиль.

Лагерь РГО разбит напротив живописных скал в море: несколько палаток, кухня-костер, флаги участников. Каждый день - рабочий, без выходных, времени в обрез. Надо успеть сделать все, что дОлжно, пока не испортилась погода. А с этим на Курилах не угадаешь...

Доцент кафедры Тверского госуниверситета, орнитолог Андрей Виноградов увлеченно рассказывает о своей работе на островах. Островная фауна здесь небогатая - не всякая птица долетит до Урупа. Но зато каждая - находка для ученого. Чего стоит один только сказочно красивый урагук, длиннохвостый снегирь яркого красно-голубоватого цвета! Ученые ловят птиц специальными трехметровыми сетями-путанками, заманивая пернатых птичьими голосами с магнитофона. Окольцовывают для дальнейшего изучения - и отпускают.

Старшему научному сотруднику Ботанического института им. В.Л. Комарова, кандидату биологических наук Елене Глазковой за месяц работы удалось обнаружить местонахождения 14 видов растений, занесенных в Красную книгу. И попутно собрать почти 700 (!) гербарных образцов - Елена сушит их между газетных страниц в специальной гербарной сетке. И готовит к дальней дороге домой, в институт, - там в гербарных фондах насчитывается уже свыше 5 миллионов образцов сосудистых растений.

Эколог, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Попов, описывает животных, тоже занесенных в Красную книгу, - сивучей, островных тюленей, каланов. Последних в прошлой экспедиции насчитали около 300, нынче - уже более 500. Рост заметный, и это ученых радует: браконьеров, которые наведывались сюда, похоже, приструнили.

Морские биологи Александр Мартынов и Татьяна Коршунова исследуют моллюсков, иглокожих и прочих беспозвоночных. Материал для ученых собирают водолазы: ежедневно два погружения по 40 минут. Задача-максимум - найти новые виды представителей морских глубин.

А вот археолог Санкт-Петербургского музея антропологии и этнографии Оксана Яншина проводит предварительные раскопки в бухте Новокурильская. Первые следы людей здесь появились примерно 2,5 тысячи лет назад. Среди находок - керамические фрагменты посуды, стрелы, ножи, скребки...

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

24 мая 1946 года. Владивостокская бухта Золотой Рог. На баке парохода "Свердловск" группа специалистов Академии наук СССР и Общества изучения Амурского края - экономисты, биологи, географы, геологи, этнографы. Через несколько минут "Свердловск" отдаст швартовы и возьмет курс на таинственные острова.

Курильская экспедиция 1946 года...

Поиски на суше и на дне

То там, то здесь на Урупе наталкиваешься на следы Второй мировой войны. 100-килограммовую японскую авиабомбу нашли в ручье. Уничтожить ее взялись саперы морской пехоты из Владивостока - участники экспедиции. Бомбу по всем правилам обложили тротиловыми шашками, вставили детонаторы, провели провод, заняли безопасную позицию...

Взрыв!

По пути к бомбе мы осмотрели японский легкий танк: похоже, его боекомплект взорвался изнутри. На мысе Кастрикум побродили по полусгнившей деревянной взлетной полосе бывшего военного аэродрома - сначала японского, потом советского. А поисковая группа Александра Жаркова на острове Чирпой обнаружила остатки японского истребителя Zero: винт, крыло, часть корпуса, пулемет.

Поисковая работа ведется и под водой. В поисках артефактов Второй мировой войны водолазы-десантники Рязанского училища ВДВ обследовали прибрежные воды. Улов небольшой, зато практика сложных погружений - бесценная. В связке с водолазами работает флагман Тихоокеанского спасательного флота "Алагез", на котором разместились и импровизированные научные лаборатории. Судно предназначено для поиска и обследования затонувших объектов, водолазные работы с борта могут проводиться на глубинах до 200 метров. А глубоководное оборудование позволяет "читать" дно на стометровой глубине.

На "Алагезе", кстати, вывезли на материк огромный череп кашалота, который нашли еще в 2019 году. Сначала раритет с помощью вертолета опустили в воду. Затем прикрепили к нему воздушный баллон и подтащили катером к "Алагезу". И, наконец, подняли краном на борт. Находка - длиной четыре метра и весом полторы тонны! - пополнит коллекцию Зоологического музея МГУ.

Фото: Владимир Веленгурин

"Оморячивание" по-русски

В последний день экспедиции, уже на подходе к Владивостоку, отметили Праздник Нептуна. Бег в ластах наперегонки, надевание водолазного костюма на скорость, песни, стихи... И гвоздь программы - "оморячивание". То есть посвящение в моряки. Хочешь стать таковым - выпей пол-литра океанской воды. Отказников не оказалось!

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

За короткие теплые месяцы 1946 года одиннадцать ученых-подвижников создали задел на десятилетия вперед. И закрыли многие белые пятна в географии, геологии и, что особенно актуально сегодня, истории островов. Из дневников экспедиции: "Как известно, в свое время японцы переселили с северных островов айнов, бывших русских подданных, говоривших на русском языке и исповедовавших православную веру. В настоящее время айнов на острове не оказалось, зато найдены реликвии православной церкви, церковные книги, иконы, в том числе икона Александра Невского, а на маленьком кладбище 35 крестов..."