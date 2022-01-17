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17 января 2022 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 17 января 2022 года № 22 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

абзац четвертый пункта 1.20 признать утратившим силу;

пункт 1.27 дополнить абзацем следующего содержания: "Проведение Крещенских купаний разрешается при выполнении следующих условий: проведение мероприятия на открытом воздухе, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, а в случае обустройства закрытых мест для переодевания количество человек в нем - не более одного человека на 4 кв. м.";

пункт 1.40 изложить в следующей редакции:

"1.40. Документом, подтверждающим отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), является отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученный не ранее чем за 48 часов.

Документом, подтверждающим медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, является соответствующее заключение иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления.

Прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания COVID-19 подтверждается документами, установленными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации ""Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации1' и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)". В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

Подтверждением наличия у посетителей указанных в настоящем пункте документов является их предъявление на входе вместе с документом, удостоверяющим личность для обеспечения возможности идентификации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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