Лукашевич назвал ОБСЕ неподходящей площадкой для дискуссий о гарантиях безопасности

Россия не будет вести в ОБСЕ дискуссии по предложениям о гарантиях безопасности. Об этом заявил постоянный представитель РФ при этой организации Александр Лукашевич.

"Мы не собирались и не собираемся вести какие-то дискуссии по нашим инициативам в ОБСЕ. Это аморфная структура, которая также не обладает международно-правовым статусом", - отметил дипломат. Как обратил внимание Лукашевич, данная структура не способна в нынешнем состоянии как-либо влиять на ситуацию в евроатлантике. Изначально предполагалось, что организация будет вести переговоры и обеспечивать направления развития Европы, но она утратила влияние и не способна повлиять на поведенческие привычки НАТО. "ОБСЕ все больше и больше пытается встроить ее в эту евроатлантическую матрицу, по сути, подвергнув ревизии все основополагающие нормы и принципы работы этой организации", - отметил постпред.

"ОБСЕ в очень тяжелом положении, я это не скрываю. Многие коллеги со мной могут не согласиться, в том числе и старшие товарищи, но с учетом 25-летнего опыта работы в этой организации я могу твердо констатировать, что налицо все признаки не только деградации самой организации и ее структуры, но и кризис ее идентичности", - заявил Лукашевич.