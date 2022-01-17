Приказ Министра обороны Российской Федерации от 01.12.2021 № 725 "О контракте о прохождении военной службы"

Зарегистрирован 14.01.2022 № 66861

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.01.2022 г.

Вступает в силу с 25 января 2022 г.

В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 "Вопросы прохождения военной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 38, ст. 4534; 2016, № 52 (ч. V), ст. 7603) (далее - Положение о порядке прохождения военной службы), в целях определения в типовой форме контракта о прохождении военной службы конкретных прав и обязанностей военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, приказываю:

1. При заключении контрактов о прохождении военной службы на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, в контракте о прохождении военной службы, типовая форма которого приведена в приложении № 1 к Положению о порядке прохождения военной службы:

1) в пункте 2 указывать обязательства "г - м" следующего содержания:

"г) пройти в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2017, № 1 (ч. I), ст. 53) (далее - Федеральный закон № 53-ФЗ) испытания в течение трех месяцев со дня поступления на военную службу по контракту в целях проверки на соответствие требованиям федеральных законов, общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих;

д) соответствовать требованиям физической подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, установленным приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200 "Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2009 г., регистрационный № 14175), с изменениями, внесенными приказом Министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный № 29795);

е) соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I) ст. 3451; 2021, № 27 (ч. I), ст. 5159) (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) и предоставлять сведения для обработки персональных данных в Вооруженных Силах Российской Федерации в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 4 декабря 2019 г. № 707 "О персональных данных в Вооруженных Силах Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2020 г., регистрационный № 57762);

ж) соблюдать Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне" (Российская газета, 1993, 21 сентября, № 182; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 24 (ч. I), ст. 4188);

з) участвовать в боевых действиях, выполнять задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации (подпункт "а" пункта 1 статьи 37 Федерального закона № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2017, № 1 (ч. I), ст. 53);

и) соблюдать регламент служебного времени, установленный в Вооруженных Силах Российской Федерации (подпункт "е" статьи 8 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российский Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 47 (ч. I) ст. 5749; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 24 декабря) (далее - Устав внутренней службы);

к) совершенствовать воинское мастерство (статья 16 Устава внутренней службы (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 47 (ч. I) ст. 5749; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 24 декабря);

л) освободить жилое помещение, которое занималось по договору найма специализированного жилого помещения, в случаях расторжения или прекращения указанного договора (часть 1 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 14; 2019, № 40, ст. 5488);

м) соблюдать ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением военной службы, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. I) ст. 6228; 2021, № 22, ст. 3690) и Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2021, № 27 (ч. I), ст. 5100) (далее - Федеральный закон № 76-ФЗ).";

2) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"В том числе:

а) организует проведение подготовки (переподготовки) военнослужащего по военно-учетной специальности в соответствии с его служебным предназначением;

б) обеспечивает общую продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, не превышающую нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени, установленную федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Привлечение военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени в иных случаях компенсируется отдыхом соответствующей продолжительности в другие дни недели. При невозможности предоставления указанной компенсации время исполнения обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени суммируется и предоставляется военнослужащим в виде дополнительных суток отдыха, которые могут быть присоединены по желанию указанных военнослужащих к основному отпуску (статья 11 Федерального закона № 76-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22 ст. 2331; 2021, № 27 (ч. I), ст. 5100);

в) обеспечивает предоставление военнослужащему в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 76-ФЗ дополнительного времени отдыха или выплаты денежной компенсации за привлечение к мероприятиям, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени;

г) обеспечивает защиту персональных данных, предоставленных военнослужащим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ;

д) предоставляет военнослужащему жилые помещения специализированного жилищного фонда, а в случае отсутствия указанных жилых помещений ежемесячно выплачивает по желанию военнослужащего денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909 "О порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 165; 2019, № 48, ст. 6856) и приказом Министра обороны Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № 303 "Об организации в Вооруженных Силах Российской Федерации выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2016 г., регистрационный № 43918);

е) гарантирует военнослужащему обеспечение его жилым помещением в форме предоставления ему денежных средств на приобретение или строительство жилого помещения либо предоставления ему жилого помещения в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 76-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета (статья 15 Федерального закона № 76-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2020, № 31 (ч. I), ст. 5046);

ж) организует оказание бесплатной медицинской помощи военнослужащему;

з) осуществляет обязательное государственное личное страхование за счет средств федерального бюджета (пункт 1 статьи 18 Федерального закона № 76-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2021, № 27 (ч. I), ст. 5100);

и) обеспечивает реализацию права военнослужащего на образование (статья 19 Федерального закона № 76-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2014, № 23, ст. 2930):

на обучение в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования;

на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, а также на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 г. № 1155 "О порядке реализации права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее 3 лет, на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, а также на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 45, ст. 6235; 2018, № 50, ст. 7755);

на прохождение профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей без взимания платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в год увольнения с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, в случае если общая продолжительность военной службы военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, составляет пять лет и более (не считая времени обучения в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования) в порядке и на условиях, определенных приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 мая 2021 г. № 270 "Об определении порядка и условий реализации военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту, права на профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2021 г., регистрационный № 63930);

к) осуществляет продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащего за счет средств федерального бюджета.".

2. Признать утратившим силу приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 309 "Об уточнении прав и обязанностей военнослужащих, поступающих на военную службу по контракту в воинские части 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2002 г., регистрационный № 3723).

Министр обороны Российской Федерации

Генерал армии С.Шойгу