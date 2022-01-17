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17.01.2022,  
14:17
Текст:  Алексей Моисеев

Почему Пакистан предпочел китайские клоны Т-54А американским М48

Долгое время основу бронетанкового парка пакистанской армии составляли танки американского и китайского производства. Например, в 90-е годы в войсках имелось более трех с половиной сотен М48А5 Patton III и 1200 китайских клонов советских Т-54А - Туре 59 и 250 более совершенных Type 69-II.
Фото: Bezerk86 / wikimedia.org Фото: Bezerk86 / wikimedia.org
Фото: Bezerk86 / wikimedia.org

К началу нового века вся эта бронированная армада уже порядком устарела и нуждалась в проведении работ по улучшению тактико-технических характеристик.

В результате после рассмотрения различных вариантов командование вооруженных сил решило сосредоточиться лишь на модернизации Туре 59.

Американские же машины практически исчерпали все имевшиеся резервы конструкции. Их боевая масса вплотную приблизилась к пятидесяти тоннам, и навешивание дополнительной брони привело бы к значительному увеличению веса, а также и без того громадных размеров. К тому же пришлось бы ставить новые более мощные и, соответственно, дорогие двигатели.

"Пятьдесят девятые", в свою очередь, получили 125-мм гладкоствольные пушки, копии тех, что применяются на Т-72. Правда, заряжание орудия осталось ручным.

На части образцов появилась противопульная и противоосколочная защита бойца, ведущего огонь из установленного на башне зенитного 12,7-мм пулемета, выпускающегося в Пакистане под обозначением Туре 54, варианта советского ДШК.

Достаточно высокая точность стрельбы обеспечивалась новой системой управления огнем с прицелами, обладающими тепловизионными каналами.

Для улучшения защищенности внедрили многослойные пакеты и реактивную броню.

Фото: Wężyk Paweł / wikipedia.org
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Планировали установить новые двигатели мощностью 1000 или даже 1200 л.с, такие как на Т-80УД или Al-Khalid, но затем решили ограничиться 730-сильными силовыми агрегатами, уже опробованными на имевшихся в частях Type 85-IIAP.

Боевая масса составила 42,7 тонны. Максимальная скорость по шоссе - 55 км/ч. Запас хода по топливу - 400 км.

В настоящее время Al Zarrar являются самыми массовыми танками Пакистана, их изготовлено уже более 720 штук.

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