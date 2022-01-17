Почему Пакистан предпочел китайские клоны Т-54А американским М48

К началу нового века вся эта бронированная армада уже порядком устарела и нуждалась в проведении работ по улучшению тактико-технических характеристик.
В результате после рассмотрения различных вариантов командование вооруженных сил решило сосредоточиться лишь на модернизации Туре 59.
Американские же машины практически исчерпали все имевшиеся резервы конструкции. Их боевая масса вплотную приблизилась к пятидесяти тоннам, и навешивание дополнительной брони привело бы к значительному увеличению веса, а также и без того громадных размеров. К тому же пришлось бы ставить новые более мощные и, соответственно, дорогие двигатели.
"Пятьдесят девятые", в свою очередь, получили 125-мм гладкоствольные пушки, копии тех, что применяются на Т-72. Правда, заряжание орудия осталось ручным.
На части образцов появилась противопульная и противоосколочная защита бойца, ведущего огонь из установленного на башне зенитного 12,7-мм пулемета, выпускающегося в Пакистане под обозначением Туре 54, варианта советского ДШК.
Достаточно высокая точность стрельбы обеспечивалась новой системой управления огнем с прицелами, обладающими тепловизионными каналами.
Для улучшения защищенности внедрили многослойные пакеты и реактивную броню.
Планировали установить новые двигатели мощностью 1000 или даже 1200 л.с, такие как на Т-80УД или Al-Khalid, но затем решили ограничиться 730-сильными силовыми агрегатами, уже опробованными на имевшихся в частях Type 85-IIAP.
Боевая масса составила 42,7 тонны. Максимальная скорость по шоссе - 55 км/ч. Запас хода по топливу - 400 км.
В настоящее время Al Zarrar являются самыми массовыми танками Пакистана, их изготовлено уже более 720 штук.
Al-Zarrar Main Battle Tank of Pakistan Army ⚔ 🇵🇰 pic.twitter.com/Oe3siHWN0D— Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) January 15, 2022