Предлагается ввести штрафы для тех, кто сравнивает роль СССР и Германии в ВОВ

Госдума закончила сбор отзывов на законопроект, вводящий наказание за отождествление действий СССР и нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Наказуемым также станет отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Инициаторы проекта напоминают, что еще летом прошлого года был принят закон, запретивший в публичном выступлении отождествлять решения и действия руководства СССР, Советской армии с решениями и действиями руководства нацистской Германии. Запрещено также в публичном пространстве, в том числе в Сети и СМИ, отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы. Но для того, чтобы запрет реально останавливал тех, кто хочет бросить тень на солдат-победителей, необходимо ввести санкции.

Законопроект предлагает установить для граждан, очерняющих роль СССР в Великой Отечественной войне, штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Для должностных лиц поправки в КоАП предусматривают штраф от одной тысячи до четырех тысяч рублей. Для юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Нет ничего плохого и запретного в научных дискуссиях и поиске истины. Но люди, громко заявляющие, что не видят разницы между СССР и Германией во Второй мировой войне, на самом деле не ведут научных дискуссий. Они используют историю как инструмент политики, пропагандируя ненависть к сегодняшней России. Мол, никогда ничего хорошего от нас народы мира не видели. А то, что советские люди проливали кровь в борьбе с фашизмом, это якобы ничего не значит, так как солдат-освободитель "гораздо страшнее" фашиста.

Такие разговоры надо пресекать хотя бы потому, что дискуссии с такими людьми бесполезны. Они не ищут правды, а ведут свою войну с правдой. Только у человека, не знающего историю, повернется язык сравнивать СССР и Германию. Орды носителей "европейской культуры" несли нам расизм и человеконенавистничество.

Только не знающий историю или ангажированный человек может отрицать роль СССР в войне

Русскому человеку - как в советское время, так и сейчас - трудно понять, как можно ненавидеть кого-то и желать смерти кому-то только за то, что он другой нации? В голове не укладывается.

Но у фашистов эти идеи легко укладывались. Представители европейской культуры сгоняли целые деревни в амбары и сжигали людей живьем. Устраивали фабрики смерти для уничтожения конкретных наций. В газовые камеры отправляли всех: женщин, стариков, детей. И матери в очереди на смерть укачивали и успокаивали плачущих детей. А потом умирали, прижав младенцев к груди. Вот что такое фашизм. Именно поэтому нацистская Германия была признана мировым сообществом абсолютным злом. Приговор Нюрнбергского трибунала обжалованию и пересмотру не подлежит.