Прилетевшему в Киев Порошенко вручили повестку в суд

В Киеве приземлился самолет, на котором экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Польши. Как передает УНИАН, следователь госбюро расследований прямо на паспортном контроле подошел к бывшему главе государства, чтобы вручить ему повестку в суд, на котором тому будет избрана мера пресечения по делу о госизмене.

Заседание назначено на 11.00 по местному времени, как отмечают местные СМИ, Порошенко придется поторопиться, чтобы успеть на него. Тем временем в аэропорту Жуляны собрались не менее тысячи его сторонников. На парковке перед зданием терминала установлена сцена, на которой транслируются кадры с прошлыми выступлениями Порошенко, а также проходит митинг.

Экс-президент же пожаловался журналистам на действия сотрудников ГБР, якобы пытавшихся не пустить его на Украину. Впрочем, паспорт ему все же вернули, и он прошел пограничный контроль.

Напомним, 17 декабря следователи ГБР с санкции прокуроров пытались вручить Порошенко повестку на допрос, но тот фактически сбежал от них и уже через несколько часов оказался за границей. Как выяснили местные журналисты, билет до Стамбула был куплен им буквально через несколько минут после общения со следователями. Впрочем, вскоре Порошенко пообещал вернуться в январе на Украину. А его адвокаты вызвали в суд действующего президента Владимира Зеленского, чтобы тот обнародовал полные записи так называемых пленок Медведчука, на основании которых Зеленский и обвинил Порошенко в госизмене.