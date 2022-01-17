Липецкий педофил-взяточник получил 20 лет колонии

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Липецка. Его признали виновным в четырех эпизодах сексуального насилия в отношении подростков, а также в даче взятки, сообщили в управлении СК по региону.

Осужденный приглашал к себе домой поиграть в компьютер школьников 12-14 лет, а затем предлагал им деньги за удовлетворение своих сексуальные прихотей. Четверо школьников выполняли его просьбы в течение длительного времени.

На подозрительное поведение мужчины обратили внимание соседи. Сам липчанин вину в нарушении половой неприкосновенности подростков не признал, заявив, что его оговорили. Однако следствие собрало убедительные доказательства: показания свидетелей, результаты экспертиз - в том числе подтвердившие вменяемость фигуранта.

Тогда подследственный через знакомую попытался передать следователям 200 тысяч рублей, чтобы его оставили в покое. Вручение взятки проходило под контролем оперативников и стало поводом для нового уголовного дела.

Посредницу уже осудили - на четыре года и один месяц условно с трехлетним испытательным сроком. А педофил получил 20 лет в колонии строгого режима.