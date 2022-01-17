На Арбате отремонтировали дом причта Иерусалимского подворья

Завершился капитальный ремонт с элементами реставрации в доходном доме Иерусалимского Патриаршего подворья. Об этом сообщает Telegram-канал фонда капремонта Москвы.

Дом номер 18 в Филипповском переулке был построен в 1905 году. Здание является ценным градоформирующим объектом, выполненным в стиле модерн. В нем пять этажей и пять подъездов. В 1930-м на здании была сделана надстройка.

Дом давно давно не ремонтировали, отчего его внешний вид и интерьер оставлял желать лучшего. "Во время работ фасад расчистили, привели в порядок все декоративные элементы, заделали швы, вернули исторический цвет строению, - сообщает ведомство. - Железные двери в подъездах заменили на деревянные, близкие по внешнему виду к тем, что были изначально. В подъездах восстановили дубовые перила и все сколы на ступенях лестниц восстановили двухкомпонентными смесями. Все слаботочные провода по возможности убрали в декоративные короба".

Отремонтировали инженерию дома: полностью обновили системы водоотведения, теплоснабжения, а также холодного водоснабжения. Работы проходили без отселения жителей.