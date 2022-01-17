Уникальная аэролодка появилась у столичных спасателей

Московские спасатели будут патрулировать водоемы на уникальной аэролодке. Она способна достигать скорости 140 километров в час и работать при -50 градусах на улице. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Новая аэролодка - это современное спасательной судно "Север 650К". Оно поступило на оснащение Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Лодка подходит для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия, в заболоченной и обводненной местности. Новое транспортное средство имеет ряд преимуществ перед судами на воздушной подушке, которые давно есть в арсенале столичных спасателей.

"Ее дно защищено специальным полимерным материалом, устойчивым к перепадам температур, оно пластично и износостойко, позволяет преодолевать ледяные торосы, переходить с воды на снег и наоборот, - рассказал Бирюков. - Благодаря мощному двигателю аэролодка способна развивать скорость до 140 километров в час, отапливаемая кабина позволяет выполнять поисково-спасательные работы при температурах воздуха ниже минус 50 градусов".

Судно оснащено лебедкой, имеет широкую площадку на носу для размещения спасателей и водолазов. Перевезти аэролодка сможет 1,5 тонны груза, одновременно на борту могут находиться до шести человек.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные спасатели уже прошли специальные занятия по управлению новым судном. Если будет необходимость, число таких судов у спасателей на воде будет увеличено.