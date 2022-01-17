Уникальная аэролодка появилась у столичных спасателей

Новости

Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф 07:55
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения от "Ванкувера" 07:47
Эксперты "Вектора" оценили живучесть "омикрона" на различных поверхностях 07:40
Первые заразившиеся "омикроном" выявлены в Бурятии и Красноярске 06:50
Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло и метели в начале недели 06:08
Прожившему несколько дней в аэропорту мужчине нашли работу в Магадане 05:46
Более 60 процентов сербов поддержали внесение изменений в конституцию 05:18
Северная Корея запустила две баллистические ракеты 04:38
Инфекционист Поздняков: "Омикрон" вызывает у детей тяжелый бронхит 03:58
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19 03:14
Врач Нина Аслам назвала неожиданный симптом "омикрон"-штамма 02:35
Почти три тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури 01:57
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях 01:30
Помощник президента США Салливан анонсировал новые контакты с Россией 01:05
Движение судов в Босфорском проливе нормализовалось 00:39
Полиция задержала мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве 00:16
Столтенберг: НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений 16.01.2022
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на вдову Градского 16.01.2022
Баскетболисты УНИКСа единолично возглавили таблицу Единой лиги 16.01.2022
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей 16.01.2022
Три человека погибли в ДТП с фурой под Воронежем 16.01.2022
Новый спуск с моста на Шоссе Энтузиастов откроют для пассажиров 17 января 16.01.2022
Роскомнадзор потребовал разблокировать в Facebook страницу делегации РФ в Вене 16.01.2022
На Белорусском вокзале из-за обрыва проводов задерживаются электрички 16.01.2022
Песков: Россия никому не угрожает военными действиями 16.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 07:05
Рубрика: Власть

Уникальная аэролодка появилась у столичных спасателей

Текст: Ирина Огилько
Московские спасатели будут патрулировать водоемы на уникальной аэролодке. Она способна достигать скорости 140 километров в час и работать при -50 градусах на улице. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Новая аэролодка - это современное спасательной судно "Север 650К". Оно поступило на оснащение Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Лодка подходит для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия, в заболоченной и обводненной местности. Новое транспортное средство имеет ряд преимуществ перед судами на воздушной подушке, которые давно есть в арсенале столичных спасателей.

Фото: РИА Новости
Спасатели вытащили мужчину с собакой из Москвы-реки

"Ее дно защищено специальным полимерным материалом, устойчивым к перепадам температур, оно пластично и износостойко, позволяет преодолевать ледяные торосы, переходить с воды на снег и наоборот, - рассказал Бирюков. - Благодаря мощному двигателю аэролодка способна развивать скорость до 140 километров в час, отапливаемая кабина позволяет выполнять поисково-спасательные работы при температурах воздуха ниже минус 50 градусов".

Судно оснащено лебедкой, имеет широкую площадку на носу для размещения спасателей и водолазов. Перевезти аэролодка сможет 1,5 тонны груза, одновременно на борту могут находиться до шести человек.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные спасатели уже прошли специальные занятия по управлению новым судном. Если будет необходимость, число таких судов у спасателей на воде будет увеличено.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица Правительство МЧС ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле назвали НАТО "орудием конфронтации"
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Эксперты "Вектора" оценили живучесть "омикрона" на различных поверхностях
Первые заразившиеся "омикроном" выявлены в Бурятии и Красноярске
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни