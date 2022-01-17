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17 января 2022 г. 13:45
Общество
Текст: Артем Локалов

В Москве снесли трибуну стадиона "Авангард", который собираются реконструировать

В 2018-м спорткомплекс, который находился в ведении МЧС, был передан Москве.
Трибуна московского стадиона "Авангард" незадолго до сноса. Фото: ag.mos.ru
Трибуна московского стадиона "Авангард" незадолго до сноса. Фото: ag.mos.ru

Стадион на шоссе Энтузиастов построен в 1954 году и там ни разу не проводился капитальный ремонт. 

Сейчас на сайте "Активный гражданин" идет голосование, поддерживают ли пользователи предложения по комплексному благоустройству стадиона и территории. Там отмечается, что многие постройки и сооружения находятся в аварийном состоянии, а специалисты разработали масштабный проект благоустройства, который предполагает сохранение и восстановление исторических объектов.
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Так, главной входной группе планируют вернуть первозданный облик и восстановить утерянные мозаики. На самой территории собираются оборудовать фитнес-зону, кафе и павильон проката, построить фонтан, скейт-парк, беговые дорожки.

Тем временем, несмотря на то, что голосование еще продолжается, снесена единственная трибуна стадиона. Возможно, она находилась в аварийном состоянии, но о ее сносе нигде не говорилось. Что будет возведено на ее месте, тоже неизвестно.

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#памятники