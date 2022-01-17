В Москве снесли трибуну стадиона "Авангард", который собираются реконструировать

В 2018-м спорткомплекс, который находился в ведении МЧС, был передан Москве.

Стадион на шоссе Энтузиастов построен в 1954 году и там ни разу не проводился капитальный ремонт.

Сейчас на сайте "Активный гражданин" идет голосование, поддерживают ли пользователи предложения по комплексному благоустройству стадиона и территории. Там отмечается, что многие постройки и сооружения находятся в аварийном состоянии, а специалисты разработали масштабный проект благоустройства, который предполагает сохранение и восстановление исторических объектов.

Так, главной входной группе планируют вернуть первозданный облик и восстановить утерянные мозаики. На самой территории собираются оборудовать фитнес-зону, кафе и павильон проката, построить фонтан, скейт-парк, беговые дорожки.

Тем временем, несмотря на то, что голосование еще продолжается, снесена единственная трибуна стадиона. Возможно, она находилась в аварийном состоянии, но о ее сносе нигде не говорилось. Что будет возведено на ее месте, тоже неизвестно.