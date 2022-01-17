В Туле трамвай окатил прохожих грязным снегом

Руководство "Тулгорэлектротранса" извинилось перед горожанами, попавшими под струю грязного снега от специализированного трамвая, чистившего пути. Предприятие начало проверку.

Собственную проверку начала и прокуратура - там сообщили РИА Новости, что это не первое происшествие подобного рода в городе.

Видео холодных грязевых ванн появилось в Сети и вызвало широкий резонанс, ролик собрал почти полмиллиона просмотров и породил ожесточенную дискуссию в комментариях. Часть зрителей заступилась за муниципальный транспорт: мол, чистить рельсы надо, снегоуборщик едет медленно и у людей на остановке было время спрятаться за павильон. Их оппоненты напомнили, что можно чистить пути вечером, когда народа гораздо меньше.