На Камчатке оленевода-педофила приговорили к 13,5 года колонии

В Камчатском крае вынесен приговор 31-летнему жителю села Эссо, обвиняемому в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности двух восьмилетних девочек. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 13,5 года колонии с ограничением свободы на год.

Как установил суд, в 2016 году обвиняемый, оставшись с двумя девочками в палатке на территории оленеводческого звена в Быстринском районе, воспользовался тем, что поблизости нет других взрослых, и изнасиловал одну из них, а в отношении второй совершил иные действия сексуального характера.

Страшную правду одна из девочек решилась рассказать только спустя пять лет.

"Следователи незамедлительно возбудили уголовное дело и организовали детальную проверку обстоятельств случившегося. Были назначены и проведены судебные медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, установлены и допрошены лица, которые в 2016 году находились или посещали оленеводческое звено", - говорится в сообщении СУ СК по Камчатскому краю.

Во время расследования мужчина сознался в содеянном.

Суд обязал его компенсировать моральный вред потерпевшим в размере полумиллиона рублей каждой. Приговор вступил в законную силу.