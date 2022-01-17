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17.01.2022 11:16
Рубрика: Происшествия

В Казани наказали водителя "Камаза" за дрифт на площади

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В столице Татарстана привлекли к ответственности водителя, который за рулем "Камаза" дрифтовал на площади перед Речным портом.

Как сообщили в ГИБДД Казани, видеоролик с инцидентом был выявлен в Instagram 15 января. Даты и времени в нем не указывалось.

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- При изучении указанного материала, отработке других аккаунтов данной социальной сети, данных камер сотрудниками полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани был установлен государственный регистрационный знак указанного автомобиля. Также была установлена личность водителя, который управлял данным автомобилем в момент происшествия, - пояснили в ведомстве.

Сам мужчина, управлявший грузовиком, рассказал инспекторам, что решил снять видеоролик после завершения рабочей смены. В результате на него были составлены административные протоколы за опасное вождение, установку на лобовое стекло предметов, ограничивающих обзорность и нарушение правил использования звуковых сигналов.

Кроме того, у автомобиля при обследовании были выявлены несколько неисправных элементов, а также внесенных технических изменений, противоречащих правилам. В настоящее время грузовик поместили на спецстоянку, в госавтоинспекции собраны материалы для аннулирования его регистрации.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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