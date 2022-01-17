В Казани пьяный водитель каршеринга перевозил детей в багажнике

В Казани сотрудники полиции устроили погоню за водителем каршерингового автомобиля Renault Captur, который перевозил детей в багажнике. Инцидент произошел накануне. В полицию поступил звонок от гражданина, который услышал, как из багажника арендованной машины доносятся детские голоса. Ориентировки на задержание машины передали всем постам и был объявлен план "Перехват".

Транспортное средство вскоре задержали, и выяснилось, что у водителя имеются признаки опьянения, у него нет прав и ведет он себя неадекватно. В машине к тому же находилось 8 человек, четверо из которых были дети, их перевозили в багажнике. Всю компанию доставили в полицию. В итоге водителю выписали сразу 4 административных штрафа, и сейчас собираются материалы для возбуждения уголовного дела за управление транспортным средством в пьяном виде лицом, лишенным до этого прав.

Кроме того, трех пассажирок автомобиля так же привлекли к ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".