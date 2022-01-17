В Красноярском крае спящего на рельсах мужчину спасли из-под поезда

В Красноярском крае машинист поезда и транспортные полицейские спасли от смерти нетрезвого мужчину, уснувшего прямо в колее железной дороги.

Машинист поезда сообщением Красноярск-Абакан на перегоне станций Крол-Джетка заметил лежащего между железнодорожных путей человека и применил экстренное торможение.

- После остановки состава транспортные полицейские и работники поездной бригады обнаружили под вторым вагоном поезда спящего мужчину, - сообщает пресс-служба Абаканского ЛО МВД России.

Из-за сильного алкогольного опьянения он даже не понял, что оказался под поездом. Спасенный мужчина не мог самостоятельно двигаться, не разговаривал и не воспринимал происходящее вокруг.

Полицейские и железнодорожники извлекли его из-под вагона, уложили на одеяло и занесли в вагон. Мужчину доставили на ближайшую станцию и передали врачам Курагинской районной больницы. Медики диагностировали у пациента состояние сильного алкогольного опьянения и различные ушибы.

Выяснилось, что 36-летний житель Красноярска распивал со знакомым спиртные напитки, а затем отправился на железнодорожную станцию встречать товарища. В настоящее время он остается под медицинским наблюдением.