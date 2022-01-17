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17.01.2022 09:15
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске выявили два незаконных производства взрывчатки

Текст: Никита Зайков
Фото: Пресс-служба УФСБ по Новосибирской области Фото: Пресс-служба УФСБ по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба УФСБ по Новосибирской области

Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области при взаимодействии с полицией региона закрыли две незаконные лаборатории, в которых производились взрывчатые вещества. Как сообщили "РГ" в пресс-службе областного УФСБ, два новосибирца организовали запрещенное производство в домашних условиях.

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- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые в местах проживания организовали химические лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. В частном доме и в квартире новосибирцев изъято свыше 2,5 килограмма пороха, 70 емкостей с химическими реактивами, используемыми для изготовления взрывчатых материалов, а также лабораторное оборудование, - уточнили в ведомстве.

В ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатых веществ. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений.

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