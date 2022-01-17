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17.01.2022 10:09
Рубрика: Происшествия

Жителя Красноярска отправят на лечение за резню в автобусе

Текст: Дмитрий Машуков

В Красноярском крае суд принял решение применить принудительные медицинские меры к 33-летнему горожанину, которого обвиняют в покушении на убийство нескольких человек. Ему предстоит отправиться в психиатрический стационар, рассказали сегодня в региональной прокуратуре.

Фото: Bernard Bisson/Sygma via Getty Images
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Опасный для жизни людей инцидент произошел минувшим летом в междугороднем автобусе, который следовал из Красноярска в Минусинск. Один из пассажиров достал нож и нанес раны незнакомым ему попутчикам - сидевшему рядом мужчине, затем водителю и женщине.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у агрессивного пассажира расстройство личности и поведения. Как выяснилось, незадолго до ЧП в дороге мужчина начал испытывать страх перед людьми и решил уехать из Красноярска на родину в Абакан. Во время поездки гражданину показалось, что от окружающих исходит угроза, и он начал свой кровавый путь по салону, не осознавая характер собственных действий. В автобусе находились 13 пассажиров и водитель, уточнили в главке Следственного комитета по Красноярскому краю.

Постановление суда не вступило пока в законную силу.

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